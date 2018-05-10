Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

ÜÇ YILDIR BATIĞIN BEKÇİĞİLİNİ YAPIYOR



Ertesi gün, bulduğu batığı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Aydın ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirip, elindeki görüntüleri ve koordinatlarını verdiğini belirten Nacak, "Görüntülerden bugüne kadar el değmediği anlaşılan batığın, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma bir batık olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, Sahil Güvenlik ve müze yetkilileri, birkaç kez bölgeye gelerek, batıkta yüzeysel inceleme yaptı. Tam 3 yıldır batığın bekçiliğini yapıyorum. Çünkü bölge, dalışa ve avcılığa yasak alan ilan edilmediği için özellikle troller gelip, üzerine ağ atıp batığa zarar verebilirler. Bu nedenle bölgeden trolleri uzak tutmaya çalışıyorum, ancak bu defa da beni şikayet ediyorlar. Bu tarihi batığın bir an önce gün ışığına çıkarılmasını ve Osmanlı döneminden kalan bu eserin korunması için bölgenin dalışa yasak alan ilan edilmesini istiyorum" diye konuştu.