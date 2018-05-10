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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor

Aydın'ın ilçesi açıklarında kıyıdan 3 mil açıkta, denizin 70 metre dibinde bulunan, 18'inci yüzyıla ait olduğu sanılan, üzerinde dev topların bulunduğu savaş gemisinin (firkateyni) gün yüzüne çıkarılması için 15 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında ilk çalışmalara başlanacağı bildirildi. Osmanlı firkateyni Ertuğrul'un 8 yıldır kazı kurtarma çalışmasının başkanlığını yürüten Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) Başkan Yardımcısı Kaptan Tufan Turanlı, batığın Türk sularındaki tek ve en önemli batık olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.05.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 11:34
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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

DİDİM AÇIKLARINDAKİ OSMANLI BATIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR

Aydın'ın ilçesi açıklarında kıyıdan 3 mil açıkta, denizin 70 metre dibinde bulunan, 18'inci yüzyıla ait olduğu sanılan, üzerinde dev topların bulunduğu savaş gemisinin (firkateyni) gün yüzüne çıkarılması için 15 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında ilk çalışmalara başlanacağı bildirildi. Osmanlı firkateyni Ertuğrul'un 8 yıldır kazı kurtarma çalışmasının başkanlığını yürüten Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) Başkan Yardımcısı Kaptan Tufan Turanlı, batığın Türk sularındaki tek ve en önemli batık olabileceğini söyledi.

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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

SAVAŞ GEMİSİNE AİT TOPLARI GÖRÜNCE HEYECANLANDI

'de yaşayan evli, 7 çocuk babası kaptan ve profesyonel dalgıç Cumhur Nacak, 2 Mayıs 2015 tarihinde, 11 metrelik teknesiyle, bir grup amatör balıkçı için av turu düzenledi. Akbük Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Nacak, amatör balıkçıları Güllük Körfezi'nin Didim ile Muğla'nın Bodrum ilçesi arasındaki Toprak Ada yakınlarına götürdü. Kıyıdan 3 mil açıkta demirleyen Nacak, bölgede balık olup olmadığını kontrol etmek için 500 TL değerindeki amatör sualtı kamerasını misina ile denizin dibine saldı. 70 metre derinlikte 9 dakika kadar çekim yapan Nacak, görüntüleri izlediğinde kumların arasında bir savaş gemisine ait savaş toplarını görünce heyecanlandı.

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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

Nacak, "Neden battığını henüz bilmediğimiz savaş gemisi, kumluk bir zemine oturmuştu. Gövdesi kumlar altında kalmıştı. Ancak buna rağmen üzerindeki savaş topları ve önemli parçaları kumların üzerindeydi. Topları, savaş gemisine ait kazanı, ahşap aksam makaraları, gemi personelinin kullandığı aletleri ve bazı plaketleri görünce şaşırdım. Ardından kameranın sabit durması için ucuna kurşun bağlayıp, misinayla kamerayı bir kez daha suya indirdim ve 15 dakikalık çekim yaptım. Tekrar görüntüleri izlediğimde, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki savaş gemisinin üzerinde 4- 6 metre arasındaki savaş toplarını, yemek kazanlarını ve gemiye ait materyalleri izleyince heyecanım bir kat daha arttı" dedi.

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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

ÜÇ YILDIR BATIĞIN BEKÇİĞİLİNİ YAPIYOR

Ertesi gün, bulduğu batığı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Aydın ve Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirip, elindeki görüntüleri ve koordinatlarını verdiğini belirten Nacak, "Görüntülerden bugüne kadar el değmediği anlaşılan batığın, -Rus Savaşı'ndan kalma bir batık olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, Sahil Güvenlik ve müze yetkilileri, birkaç kez bölgeye gelerek, batıkta yüzeysel inceleme yaptı. Tam 3 yıldır batığın bekçiliğini yapıyorum. Çünkü bölge, dalışa ve avcılığa yasak alan ilan edilmediği için özellikle troller gelip, üzerine ağ atıp batığa zarar verebilirler. Bu nedenle bölgeden trolleri uzak tutmaya çalışıyorum, ancak bu defa da beni şikayet ediyorlar. Bu tarihi batığın bir an önce gün ışığına çıkarılmasını ve Osmanlı döneminden kalan bu eserin korunması için bölgenin dalışa yasak alan ilan edilmesini istiyorum" diye konuştu.

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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

TARİHİ ÖNEMİ BÜYÜK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın batıkla ilgili çalışma için 350 bin TL'lik bütçe ayırıp, 15 Mayıs-1 Haziran 2018 tarihleri arasında ilk çalışmayı başlatacağını belirten Nacak, 70 metre derinlikte yapılacak bu tarihi çalışmanın belki de çok önemli konulara ışık tutacağına dikkati çekti. Nacak bir dalgıç ve kaptan olarak elinden gelen tüm yardımı yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

Bu arada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin hazırladıkları raporda, Dönemi'ne ait 18'inci yüzyıl fırkateyni batığı olduğu, Osmanlı-Rus Savaşları'nın bir bölümünü bünyesinde tarihsel açıdan barındırdığı için kurtarılmasının gerekliliğini belirten yazışmalar tamamlandı.

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açıklarındaki batığı gün yüzüne çıkartılıyor
Didim açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkartılıyor

'CUMHUR KAPTAN ÖDÜLLENDİRİLMELİ'

Japon Kralı Meiji'yi 1890 yılında ziyarete gittikten sonra dönüş yolunda Pasifik Okyanusu'ndaki Kuşimoto şehri açıklarında 550 denizcisi ile batan firktaeyni Ertuğrul'un, 8 yıldır kazı kurtarma çalışmasını yaparak birçok eserini gün ışığına çıkartan projenin başkanı ve Bodrum Karya Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (BOSAV) Başkan Yardımcısı Kaptan Tufan Turanlı, bulunan Osmanlı fırkateyni batığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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