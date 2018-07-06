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Dolandırıcılar ’u da hedef aldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018
'DA kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak, aralarında eski 1. Ordu komutanı 'un da bulunduğu 8 kişiyi toplam 400 bin lira dolandıran biri Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasını da ABD'ye göndermeye çalıştığını söyledi. Tolon'u ikna eden dolandırıcılar, parmak izi alınması için paraları teslim etmesi gerektiğini söyledi. Buluşmaya giden Tolon, 13 bin doları dolandırıcılara teslim etti.
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Dolandırıcılar Hurşit Tolon’u da hedef aldı
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