Taksim Camisi’nde sona gelindi

Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Taksim Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 97'si tamamlandı.

Kaba çalışmasından sonra külahları yerleştirilen iki minarenin görüntüsünü tamamlayacak şerefiyelerinin de yapılması için minare çevresine iskele kuruldu. Cami genelinde kurşun kaplama ve dış kaplamaların büyük bölümü biterken, cami içerisinde ince işçilik çalışmasına başlandığı belirtildi.

Caminin hemen yanı başında daha önceden kurulan mescit hizmet vermeye devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasından sonra ibadetlerin cami içinde yapılacağı ve mescit bölümünün yıkılıp camiye katılacağı kaydedildi.

Taksim Camii'nde son durum havadan görüntülendi

Taksim Camisi'nin yan tarafındaki kilisenin yüksekliği dikkat alınarak aynı yükseklikte iki minarenin 61 metre boyunda, külah bölümünün 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi.

Proje tamamlandığında camide aynı anda 2 bin 575 kişi ibadet edebilecek. Projede yer altında üç kat otopark alanı yer alıyor. Burada 165 araç park edebilecek. 2 bin 574 metrekare kapalı alanı bulunan yapıda konferans, sergi salonları da yer alacak.