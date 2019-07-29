Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

Yine Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan opera binasında da çalışmalar devam ediyor. 2018 yılının Şubat ayında yıkımla başlanan çalışmalarda opera binası yükselmeye başladı. Her iki yapının inşaatında devam eden çalışmalar havadan fotoğraflandı.