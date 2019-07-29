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Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

TAKSİM Camii ve 'nde devam eden yapım çalışmaları havadan fotoğraflandı.

Giriş Tarihi: 29.07.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 16:05
Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

Taksim'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Camideki çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı

Yine Taksim'de (AKM) 'nin yerine yapılacak olan opera binasında da çalışmalar devam ediyor. 2018 yılının Şubat ayında yıkımla başlanan çalışmalarda opera binası yükselmeye başladı. Her iki yapının inşaatında devam eden çalışmalar havadan fotoğraflandı.

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Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
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Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı
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