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haberi: Genç kadını bağ evinde çırılçıplak soyup dehşeti yaşattılar! 4 saat boyunca...

Denizli'den gelen haberinin detayları kelimenin tam anlamı ile tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşlarında olan Onur G. ve Ercan G., kendilerinden bir yaş küçük olan N.K. isimli kadınla buluştu. Genç kadını gezme bahanesi ile otomobillerine alan şahıslar, bir süre sonra ıssız bir bölgede bulunan bağ evine gittiler. N.K.'yi zorla bağ evine sokan şahıslar, genç kadını çırılçıplak soyduktan sonra adeta dehşeti yaşattılar. Kan donduran olay üzerine polis ekipleri harekete geçerken sabah saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte, mide bulandıran son dakika haberine ilişkin detaylar;

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 20:11
Son dakika haberi: Genç kadını bağ evinde çırılçıplak soyup dehşeti yaşattılar! 4 saat boyunca...

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından geçilen haberinin detayları kan dondurdu. Edinilen bilgiler eşliğinde, olay Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Onur G., (25) ve Ercan G. (25) isimli şahıslar, geçtiğimiz hafta önceden tanıdıkları N.K. (24) isimli kadınla buluştu. Gezme bahanesi ile N.K.'yi araçlarına alan şahıslar, bölgedeki Kestane Deresi mevkisine gittiler. Talihsiz kadını zorla bağ evine sokarak çırılçıplak soyan şahıslar, genç kadına dört saat boyunca hayatını kabusunu yaşattılar.

İşte, mide bulandıran son dakika haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Genç kadını bağ evinde çırılçıplak soyup dehşeti yaşattılar! 4 saat boyunca...
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