Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim Pazar

’den son dakika ve uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim Pazar

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve uyarısı geldi. Ekim ayının son günlerini yaşarken bazı illerimizde sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna arama motorundan hızla yanıt aranmaya başlandı. Hafta sonu plan yapanlar için Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin doğu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin detaylarından 27 Ekim 2019 Pazar günü için Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika hava durumu raporuna ve , Ankara ve başta olmak üzere il il hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 11:41
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim Pazar

son dakika ve uyarısı peş peşe geldi. Gök gürültülü sağanak yağışlar , Ankara, başta olmak üzere etkisini göstermeye başladı. Ekim ayının son dönemlerini yaşarken sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Kışlık kıyafetlerin çıkarılması ve yağışların kuvvetli olması sebebiyle hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. İstanbul'da yağmurun saat 12.00'den sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son dakika hava durumu raporu ve il il sağanak yağış uyarısı!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 27 EKİM METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Ekim ayı sonu itibari ile yurt genelinde sıcaklık düşüşü devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika hava durumu uyarılarını yayınlamaya devam ediyor. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumuna ve sağanak yağış uyarılarına bakabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim Pazar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN