Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 27 Ekim Pazar

Meteoroloji son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı peş peşe geldi. Gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere etkisini göstermeye başladı. Ekim ayının son dönemlerini yaşarken sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Kışlık kıyafetlerin çıkarılması ve yağışların kuvvetli olması sebebiyle hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. İstanbul'da yağmurun saat 12.00'den sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son dakika hava durumu raporu ve il il sağanak yağış uyarısı!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 27 EKİM METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Ekim ayı sonu itibari ile yurt genelinde sıcaklık düşüşü devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika hava durumu uyarılarını yayınlamaya devam ediyor. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumuna ve sağanak yağış uyarılarına bakabilirsiniz.