Web TV Medya İstanbul son dakika hava durumu... (27 Ekim 2019 Pazar) Meteoroloji'den flaş uyarı!

İstanbul son dakika hava durumu... (27 Ekim 2019 Pazar) Meteoroloji'den flaş uyarı!

27.10.2019 | 11:24

Meteoroloji'den İstanbul'da hava durumu açıklaması! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Türkiye geneli için önemli uyarılarda bulundu. İşte Metetoroloji'nin İstanbul ve Türkiye için (bugün 27 Ekim 2019 Pazar) hava durumu, yağış uyarıları...

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