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Ispanakta zehirlenme iddiaları üreticiyi mağdur etti! Üreticiler: "Gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz"

Başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok kişinin yedikten sonra zehirlenmesi iddiaları vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Ispanak tartışmalarına üreticilerden açıklama geldi ve üreticiler: " tüketebilirsiniz" dedi.Üreticiler ıspanakta sağlığa zararlı hiçbir madde olmadığını vurgularken vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebileceklerini söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:14
Ispanakta zehirlenme iddiaları üreticiyi mağdur etti! Üreticiler: Gönül rahatlığıyla ıspanak tüketebilirsiniz

Başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok kişinin yedikten sonra zehirlenmesi iddiaları vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Ispanak üretiminin önemli bir kısmını karşılayan İzmir'de de vatandaşlar yayılan haberler sebebiyle endişeye kapıldı. Ispanaktan zehirlenme iddiaları nedeniyle üretici de zor duruma düştü. Vitamin deposu ıspanağın üretim merkezlerinden olan İzmir'in Menemen ilçesindeki vatandaşlar yayılan iddialar sebebiyle düştükleri zor durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına anlattı.

Son günlerde haberlerde ve sosyal medyada yayılan ıspanak sebepli zehirlenme iddiaları ıspanak üreticilerini mağdur etti. Üreticiler ıspanakta sağlığa zararlı hiçbir madde olmadığını vurgularken vatandaşların yiyebileceklerini söyledi.

İşte o açıklamalar;

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Ispanakta zehirlenme iddiaları üreticiyi mağdur etti! Üreticiler: "Gönül rahatlığıyla ıspanak tüketebilirsiniz"
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