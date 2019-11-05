Ispanakta zehirlenme iddiaları üreticiyi mağdur etti! Üreticiler: "Gönül rahatlığıyla ıspanak tüketebilirsiniz"

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok kişinin ıspanak yedikten sonra zehirlenmesi iddiaları vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Ispanak üretiminin önemli bir kısmını karşılayan İzmir'de de vatandaşlar yayılan haberler sebebiyle endişeye kapıldı. Ispanaktan zehirlenme iddiaları nedeniyle üretici de zor duruma düştü. Vitamin deposu ıspanağın üretim merkezlerinden olan İzmir'in Menemen ilçesindeki vatandaşlar yayılan iddialar sebebiyle düştükleri zor durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonlarına anlattı.

Son günlerde haberlerde ve sosyal medyada yayılan ıspanak sebepli zehirlenme iddiaları ıspanak üreticilerini mağdur etti. Üreticiler ıspanakta sağlığa zararlı hiçbir madde olmadığını vurgularken vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebileceklerini söyledi.

İşte o açıklamalar;