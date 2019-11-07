Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge, mülteci sorunu ve Avrupa Birliği'nin tutumu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan 13 Kasım'da Trump ile yapacağı görüşmeyle ilgili bir soruya da yanıt verdi.

Başkan Erdoğan: “Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den farkı yok”

"MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ'DEN FARKI YOK"

Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Kendini öldüren bir terörist, aynı şekilde sayın Obama döneminde de Usame Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki sadece bu tür terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok çok önemli. Hele hele stratejik ortak olarak da biz bu ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım.

"BİZ S-400'Ü ALDIK BU İŞ BİTTİ"

S-400 konusunda bize patriotlar verilmediği için biz kendimize savunma sistemlerinde alternatif aradık ve S-400'ü aldık. Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda "kongreden geçmesi lazım" diyorlarsa, kongreden geçirsinler, teklifi versinler. Biz de değerlendirmemizi yapalım. Bizim Amerika'ya karşı bir ön kabulümüz olmamıştır. Hava taşımacılığından en önemli markalarından bir tanesi olan THY, bugün ihtiyaçlarının çok ciddi kısmını Amerika'dan karşılıyor. Boeing'leri oradan alıyor. THY, dünyada en fazla destinasyona uçan bir şirkettir. Bütün bunları görmemiz lazım, görmemezlikten gelemeyiz.