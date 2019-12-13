Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık

Meteoroloji'den son dakika hava durumu, kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerine bakıyor. Hal böyle olunca '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerimiz için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şu şekilde; Marmara'da, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlar zayıf ancak Kıyı ve Güney Ege ile Akdeniz'de aşırı yağışlar devam ediyor. Peki, illerimizde göre bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, saatlik il il hava durumu tahminlerine ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara bakabilirsiniz.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

Aralık ayının ikinci haftasında sağanak ve kar yağışları tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Buna göre vatandaşlar Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarılarını dikkate alıyor. Haberimizde, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.