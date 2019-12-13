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’den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ile birlikte kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Aralık ayının ikinci haftasında yurt genelinde birçok ili kapsayan yağışlar şiddetini giderek artıracak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta sonu için plan yapmaya başlayan ise İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu sıcaklık değerlerini araştırıyor. Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte bazı illerimizde kar yağışı bazı illerimizde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. MGM’nin resmi sitesinde yer alan son değerlendirmeye göre, Marmara, Kıyı Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Manisa, çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği duyuruldu. Peki 13 Aralık bugün hava nasıl olacak? İşte, Ankara, İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropol başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri ve hava durumu tahmin raporları

Giriş Tarihi: 13.12.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:02
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık

'den son dakika , kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerine bakıyor. Hal böyle olunca '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, bazı illerimiz için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şu şekilde; Marmara'da, Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlar zayıf ancak Kıyı ve Güney Ege ile Akdeniz'de aşırı yağışlar devam ediyor. Peki, illerimizde göre bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, saatlik il il hava durumu tahminlerine ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara bakabilirsiniz.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

Aralık ayının ikinci haftasında sağanak ve kar yağışları tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Buna göre vatandaşlar Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarılarını dikkate alıyor. Haberimizde, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Aralık
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