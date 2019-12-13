Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (13.12.2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu ile birlikte kar ve sağanak yağış uyarısı geldi. Aralık ayının ikinci haftasında yurt genelinde birçok ili kapsayan yağışlar şiddetini giderek artıracak. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta sonu için plan yapmaya başlayan ise İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu sıcaklık değerlerini araştırıyor. Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte bazı illerimizde kar yağışı bazı illerimizde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. MGM’nin resmi sitesinde yer alan son değerlendirmeye göre, Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Manisa, çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği duyuruldu.