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Meteoroloji'den son dakika ve uyarısı! ? İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji’den son dakika ve uyarısı peş peşe geldi. Yeni yıla saatler kala Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hava durumu raporu yayınlandı. Sabah saatlerinden itibaren ‘’ ? İstanbul’da kar yağacak mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 31 Aralık’ı 1 Ocak tarihine bağlayan gece tüm yurtta hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek. Bazı illerimizde karla karışık sağanak yağış etkili olacak. Yeni yılı dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar bugün ve yılbaşı akşamı hava durumunu merak ediyor. MGM; kuvvetli yağışlı havanın Türkiye genelinde etkisini göstermesini beklediğini açıklarken; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesini de duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:41
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve uyarısı geldi. Aralık ayının son gününde yeni yıl coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Dışarı çıkmadan önce '' ? İstanbul'da kar yağacak mı?'' sorusuna ise yanıt aranmaya başlandı. MGM'den gelen son hava durumu tahminlerine göre 2020 yılbaşı günü birçok ilimizde karla karışık yağmur, rüzgar ve kar yağışı bekleniyor. Metropol şehirlerden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, Marmara Bölgesi ve zaman zaman Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgarların yaratabileceği hava muhalefetine karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi) uyarılar yapıldı. Haberimizde, hava durumu, kar ve sağanak yağış uyarısına, il il sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağacak mı?
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