Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Aralık ayının son gününde yeni yıl coşkusu tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Dışarı çıkmadan önce '' Yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı?'' sorusuna ise yanıt aranmaya başlandı. MGM'den gelen son hava durumu tahminlerine göre 2020 yılbaşı günü birçok ilimizde karla karışık yağmur, rüzgar ve kar yağışı bekleniyor. Metropol şehirlerden İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, Marmara Bölgesi ve zaman zaman Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgarların yaratabileceği hava muhalefetine karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi) uyarılar yapıldı. Haberimizde, Meteoroloji son dakika hava durumu, kar ve sağanak yağış uyarısına, il il sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.