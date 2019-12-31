Yılbaşında nerelerde kar yağacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Meteoroloji'den 2020 yeni yıl için flaş hava durumu açıklaması...
Meteoroloji'den 1 Ocak 2020 yeni yıl için hava durumu uyarısı! Yeni yılda İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 2020 yeni yıl için İstanbul, İzmir, ve Ankara için hava tahmini...
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Meteoroloji'den uyarı! Türkiye genelinde hava nasıl olacak? 30.12.2019 | 11:02