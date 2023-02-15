202 saatlik mucizenin kahramanları anlattı: Bebeğim 6 gün dayandı

Asrın deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta 202 saat sonra kurtarılan Muharrem ve Hidayet Polat çifti, depreme kapıcı dairesinde yakalandı. Yan odadaki çocukları Bulem (5) ve Miraç (3) ilk anda ölürken, Polat çifti ise yanlarındaki 6 aylık Muhammet Alparslan ile hayat üçgeninde kaldı. Alparslan'ı 4 gün emziren annenin sütü bitince, çift 5'inci günü tükürük emdirerek geçirdi. Tükürük de tükenince anne Hidayet Polat, eşine kolunu kestirip, bebeğine kanını emdirdi. Ancak Muhammet Alparslan'ın minik bedeni artık soğuk ve açlığa dayanamadı.Bebeğini enkaza gömmek zorunda kalan baba Muharrem Polat, "Telefonun alarmını o gün 08.45'e kurmuştum. Alarm çalınca, yatağın altında buldum. Onun ışığını kullandık. Enkaz altında hiçbir şey yemedik. İlk depremde iki çocuğum enkazda ölmüştü. Muhammet Aslan da kucağımda öldü. 7'nci günde hava gelen deliğe elimi sokunca ıslak olduğunu fark ettim. Kazınca kar suyu çıktı. Allah bize böyle bir hidayet gösterdi" dedi. 9 günde kurtarılan depremzede çiftin tedavisi sürüyor.