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haberi: 'den uyarısı geldi! Hafta sonu kuvvetli yağış ve...

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarısına göre ülkenin birçok yerinde etkisini göstermekte olan kış mevsimi batı kesimlerinde de kar olarak kendini gösterecek. Yapılan son hava durumu tahminleri hafta sonu için plan yapan veya yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılırken "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ayrıca 'da yaşayan vatandaşlar karın ne zaman yağacağını merak ediyor. Öte yandan Batı Trakya bölgesinde başlayacak olan kar yağışı ile birlikte İstanbul'da da hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve kuvvetli rüzgar yaşanması bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları ve hafta sonu geneli tahminler…

Giriş Tarihi: 4.1.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 4.1.2020 08:02
Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu kuvvetli yağış ve...

'den gelen raporları vatandaşlar tarafından özellikle son günlerde yurt genelinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle düzenli olarak takip edilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre hafta sonu özellikle de Pazar günü uzun süredir beklenen kar yağışının Edirne'de etkisini göstereceği tahmin ediliyor. 'da da belirli bölgelerde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ile ilgili olarak binlerce vatandaş araştırmalarına devam ediyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısı ve Yurt geneli hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU UYARISI YAPTI! KAR GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Haberimizin devamından tüm detaylara ve il il tahminlere ulaşabilirsiniz…

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi! Hafta sonu kuvvetli yağış ve...
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