Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (4 Ocak 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den 4 Ocak 2020 Cumartesi ve hafta sonu İstanbul hava durumu açıklaması! Yağmur ve fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, 4 Ocak 2020 Cumartesi ve 5 Ocak 2020 Pazar hafta sonu; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminlerinin yayınladı...