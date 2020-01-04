Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (4 Ocak 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu açıklaması...
Meteoroloji'den 4 Ocak 2020 Cumartesi ve hafta sonu İstanbul hava durumu açıklaması! Yağmur ve fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, 4 Ocak 2020 Cumartesi ve 5 Ocak 2020 Pazar hafta sonu; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminlerinin yayınladı...
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