Web TV Yaşam Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (4 Ocak 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (4 Ocak 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu açıklaması...

04.01.2020 | 09:36

Meteoroloji'den 4 Ocak 2020 Cumartesi ve hafta sonu İstanbul hava durumu açıklaması! Yağmur ve fırtına uyarısı yapan Meteoroloji, 4 Ocak 2020 Cumartesi ve 5 Ocak 2020 Pazar hafta sonu; İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm yurt için hava durumu tahminlerinin yayınladı...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:04
Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! (4 Ocak 2020 Cumartesi) Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu açıklaması... 04.01.2020 | 09:36
08:20
Esra Erol (3 Ocak 2020 Cuma) canlı yayında gerginlik! Sultan'ı kaçıran Emrah'ın ağabeyi canlı yayında... 04.01.2020 | 09:33
02:39
İşte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi Baba Parası'nın oyuncuları doğum tarihleri ve kariyerleri... 04.01.2020 | 09:22
01:35
Herkesin gözü önünde doktora kafa atarak burnunu kırdı... O anlar kamerada 03.01.2020 | 22:19
00:15
Kaldırımda yürüyen kadının üstüne yanan adam düştü 03.01.2020 | 19:07
04:34
90 bin askerin kardan heykelleri tamamlandı 03.01.2020 | 18:31
02:37
Bursa'daki banka soygununun zanlısı tutuklandı 03.01.2020 | 18:31
01:59
Ortalık bir anda savaş alanına döndü...Sopalı kavga kamerada 03.01.2020 | 18:31
01:27
Karlıova’da kar yağışı etkili oldu 03.01.2020 | 18:31
00:39
İşçi bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada 03.01.2020 | 18:31
01:52
Kızı organik yumurta yesin diye çiftlik kurdu 03.01.2020 | 17:41
02:40
İşte Güldür Güldür'ün ünlü oyuncularının gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri... 03.01.2020 | 17:09
21:39
Müge Anlı (3 Ocak 2020 Cuma) Elife Teyze'nin aradığımız eşi canlı yayında... 03.01.2020 | 16:21
00:35
Şanlıurfa'da sokakta deve kesimi işkenceye döndü, zabıta ceza kesti! 03.01.2020 | 15:56
01:32
Taciz şüphelisini beyzbol sopasıyla dövdüler! 03.01.2020 | 15:03
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı, yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 14:29
00:59
Ünlü Şarkıcı Sibel Can'ın, sahnede yere düştüğü anlar kamerada! 03.01.2020 | 14:21
02:37
Banka soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 03.01.2020 | 12:38
00:40
Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada...Böyle havaya savruldular 03.01.2020 | 12:18
03:38
Sarıyer'de minibüsle kamyonet kafa kafaya çarpıştı yol savaş alanına döndü 03.01.2020 | 12:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN