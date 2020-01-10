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’den son dakika , sağanak ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 10 Ocak

Genel Müdürlüğü’nden son dakika , sağanak ve uyarısı peş peşe geldi. Ocak ayının ikinci haftasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren ‘’Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’a kar ne zaman yağacak?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Özellikle doğu illerimizde kar yağışları yüksek kesimlerde görülürken, batı bölgesinde yer alan illerde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Kar yağışları okulların tatil olmasına bile etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki 10 Ocak bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı yağacak mı? Haberimizde, hava durumu uyarılarına ve il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 08:15
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 10 Ocak

tarafından son dakika ve uyarısı geldi. Hafta sonuna girerken vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. Hal böyle olunca ''Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde yağacak?'' sorularına yanıt arıyor. Ülkemizin doğu illerinde karla karışık yağmurlar görülürken, batı illerimizde sert rüzgar ve yağmur etkisini sürdürüyor. Kışlık kabanlar ve botların eksilmediği şu havalarda dışarı çıkmadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu tahmin raporlarına bakılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, 10 Ocak Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, kar yağışı şiddetli yağış uyarıları yer alıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ DUYURDU!

Haberimizin devamında yer alan sayfadan 10 Ocak Cuma Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, buzlanma, don ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde bakabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 10 Ocak
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