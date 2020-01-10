Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (10.01.2020)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı peş peşe geldi. Ocak ayının ikinci haftasında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Özellikle doğu illerimizde kar yağışları yüksek kesimlerde görülürken, batı bölgesinde yer alan illerde sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Kar yağışları okulların tatil olmasına bile etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.