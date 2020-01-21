Müge Anlı'da Çağla Tuğaltay cinayeti çözülüyor! Son dakika haberi! Çağla'nın katili belli oldu mu?

Müge Anlı Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gelen ihbardaki kişiden kan örneğinin alınması üzerine sonuçların beklenmesi için geri sayım başladı. 6 ay içerisinde Çağla'nın katili bulunmazsa dava dosyası kapanacak. Çağla'nın annesi kızının katilinin bulunmasını isterken sonuçların aydınlanmasını ise merakla bekliyor. Henüz lise öğrencisi iken Şişli'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili kim? İşte Müge Anlı Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri!

ÇAĞLA TUĞALTAY'IN KATİLİ KİM?

Müge Anlı'nın programında işlenen Çağla Tuğaltay olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili gelen ayrıntıları canlı yayında Müge Anlı açıkladı.

İşte detaylar!