Son dakika: İstanbul polisi tek tek yakaladı! Zincir çözüldü şoför her şeyi anlattı

Birkaç yıl önce ülkeleri İran'da 12 bin kişiden kurdukları saadet zinciri aracılığıyla para toplayan şebeke üyeleri, deşifre olunca Türkiye'ye kaçtı. Başlangıçta Antalya'da bir süre faaliyet yürüten şebeke bir yıl önce İstanbul'a yerleşmeye başladı. Baba Seyed M.J. ile 4 çocuğunun yönetici olduğu şebekenin hedef kitlesini, İstanbul'daki zengin İranlılar oluşturdu. Şebeke ilk olarak İstanbul'un lüks semtlerinde kiraladıkları villalara yerleşti. Lüks otomobiller, pahalı saatler ve şık giysileri ile oldukça zengin oldukları izlenimini veren şebeke üyelerinin sahaya inmeleri için her şey tamamdı. Gece kulüplerinden restoranlara kadar özellikle İranlıların yoğun olduğu mekânlar temel uğrak alanları oldu.

YÜZDE 10 KÂR PAYI

Hürriyet'in haberine göre Temasa geçilen kişilere yaptıkları faaliyetler anlatıldı. Dubai, Malezya, Ukrayna ve Şili'de enerji ve kripto para birimi Bitcoin yatırımlarının olduğunu söylediler. Kısa sürede çok para kazandıklarını anlatan şebeke üyeleri, yüzde 10 aylık kâr payı verdiklerini anlattı. Sisteme giren kişilerin 24 ayın sonunda 100 bin dolara karşı 240 bin dolar kazandıkları anlatıldı. Özellikle kendi ürettikleri kripto para biriminin kısa sürede yüzde 60-70 kazandırdığı belirtildi. Bir yıllık süre içinde, büyük bir kısmı İranlı olan ve kuaför, aşçı, doktor gibi farklı mesleklerden 2 bin kişiden 50 milyon dolar para topladılar.

Telefonları ve adreslerini değiştiren şebeke üyelerine ilişkin yapılan suç duyuruları sonrası savcılık harekete geçti. Yürütülen soruşturma sonrası dün sabah gözaltı listesindeki 30 kişiye yönelik operasyon yapıldı. 16 kişi gözaltına alınırken, bir kısım şüphelinin ise firari oldukları öğrenildi.

ŞOFÖR ZİNCİRİ ÇÖZDÜ

Saadet zincirinin çözülmesi için en kritik bilgiler, şoför olarak yanlarında çalışan F.Y.'den elde edildi. F.Y. tanık olarak alınan ifadelerinde özetle, "Yürüttükleri çalışmalarda gizliliğe büyük önem verdiler. 5 yıldızlı otellerde yaptıkları toplantılara katılan kişilerin cep telefonları asla içeri alınmazdı. Paralar ya elden ya da belirledikleri döviz büroları üzerinden alınıyordu" dedi.