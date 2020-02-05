Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı
Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı
Son dakika gelen bilgilere göre Çin yönetimi, yaklaşık 500 insanın ölümüne yol açan ve ilk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs ile mücadele konusunda yetersiz kaldıklarını itiraf etti. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda tam da ne olduğu anlaşılamayan hastalık tüm dünyada korku salmaya devam ediyor. Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi. Ayrıca, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiği, bu vakaların 431'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.