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  • Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

Son dakika gelen bilgilere göre yönetimi, yaklaşık 500 insanın ölümüne yol açan ve ilk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen ile mücadele konusunda yetersiz kaldıklarını itiraf etti. Aralık 2019'da ortaya çıkan ve başlarda tam da ne olduğu anlaşılamayan hastalık tüm dünyada korku salmaya devam ediyor. Çin'de, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs teşhisi koyulanların sayısı 24 bin 324'e yükseldi. Ayrıca, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiği, bu vakaların 431'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 05.02.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 08:13
Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

Devlet Başkanı Şi Jinping'in başkanı olduğu Politbüro Daimi Komitesi, ülkede acil durum yönetiminde iyileştirilmeler yapılacağını açıkladı.

Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

Politbüro Daimi Komitesi, yaban hayvanlarının satıldığı pazarların sıkı şekilde denetim altına alınmasını kararlaştırdı.

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Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

VİRÜSÜN KAYNAĞI HAYVAN PAZARI

"2019-nCoV" olarak adlandırılan yeni tip virüsün kökeninin, 'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'da Huanan deniz ürünleri pazarındaki "yasa dışı vahşi hayvan ticareti"ne uzandığı sanılıyor.

Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

20 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

hükümeti, "acilen" ameliyat maskesi, koruyucu kıyafet ve gözlük gibi tıbbi ekipmana ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

Ülkede 20 binden fazla kişide virüs görüldüğü belirtiliyor.

Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

HÜKÜMET, SALGINI GİZLEMEKLE SUÇLANIYOR

hükümetinin salgının başında aldığı önlemler eleştiri konusu olmuştu.

Çin’de yeni tip koronavirüsten ölenlerle ilgili korkunç rakam açıklandı

Yetkililer, salgının başında, yeni tip koronavirüsün tehlike seviyesini, hatta bazı vakalarda hastalığı gizli tutmaya çalışmakla suçlanıyor.

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