Ekşi meyve ve limonlu su tüketin

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulıeva Özcan, yaklaşık 300 yıldır Avrupa, Amerika ve Hindistan'da çok sık kullanılan alternatif tıp sistemi olan homeopatiyle, koronavirüsle nasıl savaşılacağını anlattı.Özcan "Homeopati tedavisinde sadece bir hastalıkla veya bir hastalık semptomuyla savaşmıyor, aynı zamanda çeşitli hastalıklardan muzdarip vücudun bir bütün olarak iyileşmesini sağlıyor. Öncelikle ilk yapılması gereken bu süreçte el sıkışıp, tokalaşmayın, birbirinizi öpmeyin" dedi.Özcan şu kısa ve kolay formülleri sundu:* Alışveriş merkezleri, konser salonları ve hatta mümkünse yoğun saatlerde toplu taşıma gibi kalabalık yerlerden kaçının. Odalarınızı havalandırın ve nemlendirin.* Alerjik reaksiyon yoksa okaliptüs, çay ağacı, köknar, kekik, fesleğen gibi esansiyel (uçucu) yağları kullanın. Bir bardak kaynar suyun içine 4-5 damla uçucu yağlardan damlatın. Kokularıyla virüsleri öldürüyor ve çok güçlü bir koruma sağlıyor.* Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine katkıda bulunan ve patojenik virüslerin ve bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engelleyen C vitamini açısından zengin gıdalar tüketin. Narenciye, elma, nar, kivi, ekşi meyveler, kuş üzümünü öneririm. Ayrıca çiğ veya kurutulmuş zencefil ve bal tüketin.* Çok fazla sıvı tüketin. Ekşimsi sular çok önemli. Özellikle limonlu. Virüsler ekşiyi sevmiyor. Çok sıvı tükettiğimizde vücudumuz toksinlerden de kurtuluyor.Cevizdeki C vitamini narenciyeden 50 kat fazla. 300 gram ceviz içi, 300 gram kuru üzüm, 3 adet limon, (kabuğuyla birlikte) 300 gram kuru kayısıyı blendırdan geçirilecek. 1 yemek kaşığı bal ekleyin. Sabahları aç karnına büyükler bir yemek kaşığı, çocuklar bir çay kaşığı tüketecek.* 10-15 tane kuru ahududunu bir bardak suda demleyin. İçerisine bir çubuk tarçın ve bir dilim limon atın. İçerken, bir çay kaşığı bal ilave edin. Ahududu çayı, doğal aspirindir. Virüsle savaşır.* Zencefil çayı da çok önemlidir ve düzenli tüketilmesi gerekir. Özellikle de taze zencefil kullanılmalı. 20-30 gram zencefili küçük küçük dilimleyin. Limonu dörte birini koyun. Bir bardak sıcak su ile 15 dakika demleyin. İçerken içine bir çay kaşığı bal ilave edin.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri şöyle değerlendirdi:* Komşumuz İran'da da koronavirüse bağlı ölümlerin görülmesi tehlikenin giderek ülkemize de yaklaştığını gösteriyor. Salgını en az zararla atlatabilmek için en önemli mesele tüm toplumun paniğe kapılmadan, aklın ve bilimin yolunda gerekli tedbirleri alarak, bilim dışı önerilere ve kişilere prim verilmemesi önemli.* Olguların ilk ortaya çıktığı ve şu ana kadar en fazla vakanın belirlendiği Çin'de, yetkililer salgının hızının azaldığını bildirmiş ve mart sonu ve ya nisan ortasında da kontrol altına alınacağını hesapladıklarını ifade etmişlerdir. Ancak İran, Güney Kore, İtalya gibi bazı ülkelerde, Çin'le ilişkisi olmayan, ülke dışına dahi çıkmamış insanlarda da virüsün görülmesi küresel salgın (pandemi) riski konusunda ciddi endişelere neden olmuştur.* Çinli yetkililer, glaboratuvar çalışmalarını tamamladıkları bir aşının klinik çalışmalarına nisan itibariyle başlayacağını bildirdi. Ancak 1 yıldan önce insanlara uygulanabilir hale gelecek bir aşının geliştirilmesi beklenmemekte. Bu nedenle korunmada şimdilik en etkili yöntem hasta kişilerle temas etmekten kaçınmaktır.

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