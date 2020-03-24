Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Yaşlı adamı kaydeden zanlı yakalandı!

Corona virüsü etkilerinden yaşlıları korumak için 65 yaş ütüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından dışarı çıkan yaşlılara polisler ve zabıtalar uyarılarda bulunarak evine geri gönderiyor. Bu sırada bazı kişiler ellerine aldıkları kameralar ile sokakta gördükleri yaşlıları ifşa ediyor. O görüntülerden biri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yaşlı adama saygısızlık yapan şahsın kendi çağrısına uymadığı ortaya çıktı

Söz konusu videoda, şahıs yolda yürüyen yaşlının önünü kesiyor ve "Amcacım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz?" diye soruyor. Mahcup olan adam, "Ben hastaneye geldim, otobüse binip eve gideceğim ama otobüs beni almadı" diyor. Bunun üzerine şahıs, "Normalde size cezai işlem uygulamamız gerekiyor, bu seferlik sizi affedelim. Evde kal, evde kal" diyerek tepki gösteriyor. Video sosyal medyada binlerce kişinin tepkisi ile karşılaştı. Vatandaşlar yaşlı amcaya yapılan saygısızlığı sert şekilde eleştirdi.

KENDİSİNİN DE EVDE KALMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Videoyu çeken kişinin kısa sürede sosyal medyada fotoğrafları yayıldı. İstanbul sokaklarında arkadaşları ile çekilen görüntüler, videoyu çeken kişinin de evde kalmadığını ortaya çıkardı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek, Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." denildi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam yayınladığı bir paylaşımda yaşlıları videoya alanlara sert tepki göstermişti. Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

SAĞLIK BAKANI KOCA GENÇLERİ DE UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam vaka sayısındaki son durumu bildirirken, gençleri de uyardı. Hastalığın yalnızca yaşlıları vurmadığını, gençlerin de risk altında olduğunu söyleyen Koca, 'Hayat eve sığar' dedi. İşte Koca'nın o paylaşımı...

ŞİMDİKİ GENÇLER… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz :) Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. HAYAT EVE SIĞAR.