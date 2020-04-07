Berat Kandili duası! Berat Gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir ve neler yapılır? Berat Kandili’nde okunacak dualar, yapılacak ibadetler nelerdir?

Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece İslam âlemi için önemli bir gündür. Bu yıl 7 Nisan'a denk gelen Berat Kandili, yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Corona virüsü salgını ile mücadele ettiğimiz zorlu dönemin en kısa sürede geride kalması için de eller semaya yükselecek. Berat Kandili duası da bu sabah saatlerinden itibaren bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Berat Kandili'nde hangi dualar ve sureler okunur, nasıl ibadet edilir gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki, Berat Kandil gecesi hangi dualar okunur? Berat Kandili'nde neler yapılır? Kandil gecesi nasıl ibadet edilir? Tüm bu soruların yanıtına haberimizde yer verdik.

KANDİL GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

Kandil gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetler bugün bir kez daha merak konusu oldu. Berat Kandili'ni en verimli değerlendirmek isteyenler günü dualar ederek ve zikirler çekerek geçirecek. Kandil gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetlere buradan ulaşabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ DUASI

Hz. Peygamber şöyle buyurur:

"Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

İşte bu gece yapılacak olan ibadetler;