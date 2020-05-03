Ambulans helikopter, tarla sahibi izin vermeyince hastayı alamadı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçieren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler | Video

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan C.Y. (54), kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112'yi arayarak, yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Telep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.'nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.

KAYIKLA ULAŞILDI

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MAHALLELİDEN KÖPRÜ TALEBİ

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşananları anlatarak, "Kara ambulansı barajdan dolayı mahallemize gelemiyor. O nedenle hava ambulansı talep ettim. Yaklaşık 25 dakika sonra hava ambulansı geldi. Geniş bir harman vardı, oraya inebileceğini düşündüm ancak uygun görülmedi. Yan tarafta bir tarla vardı, hava ambulansı oryaya inmek için anons yaptı. Ancak tarla sahipleri 'olmaz, buğdayım ekili, zarar görür' deyince helikopter inemedi. Hava ambulansı hastayı alamayınca 112'ye bildirdi. Hastamızı kayıkla karşı tarafa geçirdik. Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz" dedi.

"KİMSE İLE HUSUMETİMİZ DE YOK"

Cemil Yeniçerioğlu'nun eşi Fadime Yeniçerioğlu (56), gazetecilere yaşananları anlattı. Yeniçerioğlu, "Bahçeye birlikte gittik, daha sonra eşini geri gönderdim. 1,5 saat sonra eve geldiğimde ölü gibi bayılmış düşmüş. Ayakları çekyatta, bedeni yataktaydı. Bağırdım çığırdım uyandıramadım. Sonra herkes toplaştı. Muhtarla birlikte herkes geldi. Ambulans çağırıp götürelim dedik.

Sonra helikopteri çağırdılar. Helikopter havada döndü döndü ama indirmediler. Oğlumla araçla kayık başına götürdük. Sonra oraya ambulans geldi. Vezirköprü Devlet Hastanesine gittik. Oradan da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Biz Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorduk. 2 ay oldu geleli. Kimse ile husumetimiz de yok. Hiç kimseyle küslüğümüz yok" dedi.





"YAPTIĞI CAHİLLİK, HERKESE MAHCUP OLDUK"

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz ise, "Mahallemizde yaşayan kalp ve şeker hastası Cemil Yeniçerioğlu rahatsızlandı. Barajdan dolayı mahallemize kara ulaşımı sıkıntılı olduğu için 112'yi arayarak helikopter istedim. Helikopter geldi. İnmek için yer aradı. N.Ş.'nin arazisine inmek istedi. Pilot inmek için izin talep etti. Ancak kadın, arazisi ekili olduğu için helikopterin inmesini istemedi. El hareketi ile inmesine karşı çıktı. Helikopter havada 10 tur attı. Başka inebileceği bir yer olmayınca geri dönmek zorunda kaldı. Jandarma kadının ifadesini aldı. Yaptığı cahillik. Herkese mahcup olduk" diye konuştu.

Muhtar Yılmaz, Altınkaya Barajı yapıldıktan sonra mahallelerinin Vezirköprü ile ulaşımının kesildiğini, feribotlarla ulaşım sağladıklarını belirterek, baraja köprü yapılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.