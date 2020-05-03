Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler | Video

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ambulans helikopter, tarla sahibinin buğday ekili arazisine inmesine izin vermeyince kalp krizi geçieren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı. İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan C.Y. (54), kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112'yi arayarak, yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Telep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.'nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü.