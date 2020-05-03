"Amcam hastanede, refakate gidiyorum" dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

BELGE İBRAZ EDEMEYİNCE CEZA YEDİ

Uygulama noktalarında araçları durduran bekçi ve polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki denetim noktasında durdurulan Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücü, amcasının ameliyata gireceğini ve refakatçi olarak hastaneye gittiğini öne sürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ve izin verildiğini iddia eden sürücünün kaydı olmadığı ortaya çıkınca 789 TL idari para cezası uygulandı.