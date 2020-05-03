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"Amcam hastanede, refakate gidiyorum" dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağında polis denetimleri sürerken, yasağı ihlal edip polise yakalanan vatandaşlar türlü bahaneler uyduruyor. 'da da bir aracı durduran ekipler, Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücüye neden dışarıda olduklarını ve nereye gittiklerini sordu. Sürücü, amcasının hastanede yattığını, yanına refakatçi olarak gittiğini söylese de yapılan kontrolde amcasının kaydı çıkmayınca yalan söylediği anlaşıldı ve para cezası uygulandı

Giriş Tarihi: 03.05.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 13:19
Amcam hastanede, refakate gidiyorum dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden genç, denetim yapan ekiplere öyle bir bahane uydurdu ki; söylediğinin gerçek olmadığı kısa sürede yapılan kontrolle ortaya çıktı.

Amcam hastanede, refakate gidiyorum dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

'da, İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bekçi ve polis ekipleri de denetimleri sürdürdü. Hastanedeki amcasına refakatçi olarak sokağa çıktığını, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini iddia eden sürücünün kaydı bulunmayınca 789 TL ceza kesildi.

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Amcam hastanede, refakate gidiyorum dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Amcam hastanede, refakate gidiyorum dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

BELGE İBRAZ EDEMEYİNCE CEZA YEDİ

Uygulama noktalarında araçları durduran bekçi ve polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını sordu. Merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'ndaki denetim noktasında durdurulan Mustafa Abdulsetar Bekar Hamu isimli sürücü, amcasının ameliyata gireceğini ve refakatçi olarak hastaneye gittiğini öne sürdü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini ve izin verildiğini iddia eden sürücünün kaydı olmadığı ortaya çıkınca 789 TL idari para cezası uygulandı.

Amcam hastanede, refakate gidiyorum dedi... Yalanı ortaya çıkınca ceza yedi!

Hastanedeki amcasının yanına refakatçi olarak gittiğini belirten ancak refakatçi belgesini ibraz edemeyen sürücü Hamu, ''112'yi aradım, bana gidebileceğimi söylediler. Ben de çıktım ancak polise yakalandım. Amcamın kimsesi yok. Boş yere ceza yedim'' dedi.

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