Otelin korkulu rüyası oldular! Defalarca taş, sopa ve tahra ile saldırdılar!

Tekme atarken ayağını sakatlayan saldırgan, daha da öfkelenerek bu kez kapıyı parçalıyor. Bu arada elinde tahra olan bir kişi de kamera açısına giriyor. Kırılan kapıdan içeri giren grup, otel çalışanı Özgür Kiraz'ı darbederek dışarıya çıkarıyor. Ardından içerideki kameraları tahra ile kıran saldırganlar, personel Gözde Han'ı da tahra ile tehdit ederek dışarı çıkarıyor.



Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.