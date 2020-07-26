Video Yaşam Antalya'da turistik otele şehir eşkıyalarının kesici delici aletlerle baskın anı kamerada | Video

Antalya'da turistik otele şehir eşkıyalarının kesici delici aletlerle baskın anı kamerada | Video

Antalya'da turistik otele şehir eşkıyalarının kesici delici aletlerle baskın anı kamerada | Video
26.07.2020 | 10:26

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, pandemi nedeniyle kapalı olan 4 yıldızlı otele, bir grup, taşla ve tahrayla saldırdı. Daha önce de saldırıya uğrayan ve ölüm korkusu yaşayan otel çalışanları için kurşun geçirmez panik odası hazırlanıyor.

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Antalya Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nde 300 kişi kapasiteli, 60 çalışanın bulunduğu 4 yıldızlı otel, geçen günlerde bir grubun taşlı, tahralı (bir tür eğri budama aleti) saldırısına uğradı. Saldırı anları, pandemi nedeniyle kapalı olan otelin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen avukat Oğuz Han, otelin müvekkili tarafından 18 yıldır işletildiğini söyledi. Oğuz Han, "Müvekkil, 2011 yılında kesinleşen ihaleyle buranın mülkiyetini aldı. Daha önceki işletmeciler farklı zamanlarda buraya gelerek kapı, pencere kırarak içeri girip, personeli darbettiler. Ayrıca tehdit ederek, hürriyetlerinden yoksun bıraktılar. Personeli zorla otel dışına çıkartıp, işletme hakkının bir şekilde kendilerine ait olduğunu dikte etmeye çalışıyorlar. Kolluğun erken müdahalesi sayesinde şimdiye kadar bir can kaybı yaşanmadı. Fakat şahıslar aynı eylemlerini ısrarla sürdürüyor" dedi.


'HER DEFASINDA CESARETLENİYORLAR'
Saldırganların şu ana kadar adli bir yaptırıma maruz kalmadığını aktaran avukat Han, "Sadece, saldırganlardan 4'ü hakkında, kadın personelimize yaptıkları eylemden dolayı 1 ay uzaklaştırma kararı çıktı. Bu sayede bir haftadır otele de gelemiyorlar. Saldırganlar soruşturma süreçlerinden, her defasında cesaretlenerek çıktı. Suç işleme iradeleri pekişmiş şekilde hareketlerine devam ediyorlar. Burada müvekkil, pandemi sürecinde alınması gereken tüm tedbirleri alıp, oteli faaliyete sokmayı düşünürken, maalesef personelin ve müşterilerin can güvenliği açısından bu yıl açamayacak. Biz bu olayların Kemer, Antalya turizmine zarar vermemesini umuyoruz. Bu organize suç örgütleri her seferinde daha da cesaretlenip, kendilerini yargı üstü görüp faaliyetlerde bulunuyor. Umarım yargı ve devlet büyükleri de gerekenleri yapacaktır" diye konuştu.


'PANİK ODASI OLUŞTURDUK'
Olay günü otelde bulunan satın alma sorumlusu Gözde Han, 6 yıldır aynı işletmede çalıştığını ifade ederek, "O gün taşlarla saldırdılar. Kapıyı kırıp zorla içeri girdiler. Kameraları kırdılar. Ellerinde tahralarla tehdit edip, darbederek otel dışına çıkardılar. Daha önce de birkaç kez geldiler. Canımız tehlikede. Panik odası oluşturduk. Hatta kayıtlara ulaşamamaları için de sadece kayıt odasında değil, farklı noktalarda eş zamanlı kayıt yapan ve anlık olarak görüntüleri kaydeden kamera sistemi kullanıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.


Otel çalışanı Özgür Kiraz da saldırı anını şöyle anlattı:
"Dışarıya çıkmamızı söylediler. Burada çalıştığım için çıkmayacağımı söyledim. Darbettiler. 3 kişi beni zorla dışarı çıkardı. Çıkartırken de 'Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın' dediler. Ellerinde tahralarla ölümle tehdit ettiler. Korkutucu bir durumdu."


SALDIRI ANI KAMERADA
Kamera görüntülerinde 6 kişilik bir grubun otelin arkasındaki tel örgülerden içeri girdikleri, birkaç kişinin de dışarıda gözcü olarak kaldığı görülüyor. Girişteki cam kapıyı taşlamaya başlayan gruptakilerden biri kapıyı açmayı başaramayınca tekmelemeye başlıyor. Tekme atarken ayağını sakatlayan saldırgan, daha da öfkelenerek bu kez kapıyı parçalıyor. Bu arada elinde tahra olan bir kişi de kamera açısına giriyor. Kırılan kapıdan içeri giren grup, otel çalışanı Özgür Kiraz'ı darbederek dışarıya çıkarıyor. Ardından içerideki kameraları tahra ile kıran saldırganlar, personel Gözde Han'ı da tahra ile tehdit ederek dışarı çıkarıyor.

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