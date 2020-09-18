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Aranan 2 şüphelisi 'daki hücre evinde yakalandı

Ağır Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliğince aranan iki /PDY şüphelisi düzenlenen operasyonla ’da hücre evinde yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 23:39 ABONE OL
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kullanılan Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan İ.D. ile Bayburt Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Z.D. Antalya'nın Alanya ve Kepez ilçelerinde bulunan iki farklı hücre evinde yakalandı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği öğrenildi.
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Aranan 2 FETÖ şüphelisi Antalya'daki hücre evinde yakalandı
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