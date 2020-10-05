Son dakika haberi: 6 yaşındaki küçük çocuğa AVM tuvaletinde istismarda bulundu! Taciz eden kişi akrabası çıktı...

İstanbul'da gerçekleşen olay sonrasında yaşananlar mide bulandırdı! 6 yaşındaki akrabasıyla gezme bahanesiyle AVM'ye giden kişi, bir süre sonra çocukla birlikte tuvalete gitti. Burada çocuğun üstünü çıkarıp cinsel bölgelerine dokunan C.L'nin istismarını eşi S.L ortaya çıkardı. Önce yaşananları inkar eden çocuk, daha sonra pedagoglarla birlikte yaşadığı istismarı teker teker anlattı.

SON DAKİKA HABERİ: AVM TUVALETİNDE CİNSEL İSTİSMAR!

Genç akraba, alışveriş merkezinde 6 yaşındaki küçük çocuğu taciz etti. Durumu inkar eden küçük çocuk, aradan aylar geçince durumu itiraf etti. Savcı, genç akraba hakkında dava açtı.

İstanbul'da bir AVM'de 6 yaşındaki akrabasıyla birlikte gezmeye giden genç adam C.L., bir süre sonra küçük çocukla birlikte tuvalete gitti. Burada oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. S.L. ismli genç kadın bir AVM' nin tuvaletinde, akrabasının küçük oğluna cinsel istismarda bulunduğundan bahisle eşi C.L.'den şikâyetçi oldu. Daha sonra küçük çocuk M.L., Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde, akrabası C.L.'nin özel bölgelerine dokunmadığını, tacize uğramadığını anlattı.

BABA İNKÂR ETTİ

Baba C.L., savunmasında tuvalete gitmediklerinin AVM'de yemek yiyip oyuncak aldıklarını üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi. Olay günü AVM deki kamera görüntüleri alınarak incelendi ve görüntü inceleme tutanağında iddia edildiği gibi genç ile küçük çocuğun tuvalete gittiklerine dair bir görüntüye ulaşılamadı ve küçük çocuğun alınan ifadesinde iddia olunan cinsel istismar olayının gerçekleştiğine dair hiçbir şey söylemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

CESARETİNİ TOPLAYAN ÇOCUK İTİRAF ETTİ

Anne babası boşanma aşamasında olan çiftin oğulları sonrasında itirafta bulundu. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve pedagogdan oluşan heyet ile birlikte küçük çocukla yapılan görüşmede alışveriş merkezinde C.L.'nin kendisine kötü şeyler yaptığını, tuvaleti olmadığı halde tuvalete gittiklerini, üzerindeki kıyafetleri çıkardığını ve özel bölgelerine dokunduğunu, ilk gittiğinde anlatmaya korktuğu için anlatamadığını, daha sonra korkusunu yendiğini söyledi. Küçük çocuğun itirafından sonra genç akraba C.L., hakkında iddianame hazırlandı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 5 ay hapis istemiyle dava açılan genç, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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