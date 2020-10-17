Safran çiçek açtı, kilosu 40 bin lira

Bir ilçeye ismini veren ve mucize bitki olarak anılan safran, bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle 10 gün geç çiçek açtı. Safranın kilosu 40 bin liradan satılırken, koronavirüs salgını da safran turizmini olumsuz etkiledi.

Dünyanın en pahalı baharatı unvanına sahip olan ve Türkiye'de ve dünyada en kaliteli safranın yetiştiği Safranbolu ilçesinde bu yıl havaların sıcak seyretmesi nedeniyle 10 gün geç çiçek açtı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz "Eylül ayı sonu ekim başı çiçek açarken havaların sıcak gitmesi sebebiyle bu yıl 15 Ekim'de çiçek açmaya başladı. Uygun olan çiçekleri toplayarak, kırmızı polenleri ayırarak onları özel bir yöntemle kurumaya bırakıyoruz. 25 dönüm alanda ekim yaptık. Yaklaşık 15 kilo civarında ürün almayı bekliyoruz. Kasım ayı sonuna kadar safranı toplamaya devam edeceğiz." dedi.