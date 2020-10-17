Safran çiçek açtı, kilosu 40 bin lira

Bir ilçeye ismini veren ve mucize bitki olarak anılan safran, bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle 10 gün geç çiçek açtı. Safranın kilosu 40 bin liradan satılırken, koronavirüs salgını da safran turizmini olumsuz etkiledi.
Dünyanın en pahalı baharatı unvanına sahip olan ve Türkiye'de ve dünyada en kaliteli safranın yetiştiği Safranbolu ilçesinde bu yıl havaların sıcak seyretmesi nedeniyle 10 gün geç çiçek açtı. Safran üreticisi İsmail Yılmaz "Eylül ayı sonu ekim başı çiçek açarken havaların sıcak gitmesi sebebiyle bu yıl 15 Ekim'de çiçek açmaya başladı. Uygun olan çiçekleri toplayarak, kırmızı polenleri ayırarak onları özel bir yöntemle kurumaya bırakıyoruz. 25 dönüm alanda ekim yaptık. Yaklaşık 15 kilo civarında ürün almayı bekliyoruz. Kasım ayı sonuna kadar safranı toplamaya devam edeceğiz." dedi.
KİLOSU 40 BİN LİRA
Arap ülkelerinden yoğun talep olduğunu belirten Yılmaz "Her yıl bu aylarda Türkiye'nin diğer şehirlerinden ve Avrupa'dan hatta Uzak Doğu ülkelerinden tarlamıza tur düzenleniyordu. Gelen misafirlerimiz safran çiçekleri arasında fotoğraf çeker, safran toplarlar veya alırlardı. Bu yıl virüs salgını nedeniyle bu tür tur organize edilemiyor. Araplar, safranı yemeklerinde bolca kullanıyorlar, hatta çay yerine safran çayı içiyorlar. Bu yıl kilosunu 40 bin liraya satıyoruz" şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ise; "100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece 500 gram üretilebilen safranın, kimya, gıda, kozmetik, sanayilerinde hammadde olarak kullanırken, hücre yenileme özelliği nedeniyle de kanser hastalarına şifa olmaya başladı. Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilen çeşitlerine göre sertlik, renk, aroma ve kalite bakımından en kaliteli safranı olarak değerlendiriliyor. Kaliteli olması nedeniyle büyük kentlerde yurt dışından gelen safranın Safranbolu safranı diye satılmasından dolayı 10 yıl önce coğrafi işaret alınarak tescili yapıldı." ifadelerini kullandı.
Safranbolu İlçe Tarım ve Ormancılık İl Müdür Vekili Mehmet Emre de; "İlçe genelinde 16 çiftçimiz yaklaşık 30 dönümlük alanda safran ekimi yaptı. Toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılıyor. Böylece üreticilerimiz safranın her bölümünü değerlendirmiş oluyorlar." dedi.
Emre; Müdürlük, Bakanlık, gerek İl Özel İdare, gerekse Safranbolu Kaymakamlığı olarak birlik içinde köylere hizmet götürerek üreticilere her türlü desteği verdiklerini sözlerine ekledi.