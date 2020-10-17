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Haberler Galeri Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte ...

Vücudumuza aldığımız besinler sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Birçok besin içinde bulunan vitaminler sayesinde hastalıklara kalkan olurken özellikle işlem görmüş besinler adeta zehir saçıyor. Bazı zararlı besinlerin tüketimi kanser başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan salgın hastalıklar sebebiyle güçlü bağışıklık büyük önem kazandı. Uzmanlar, neredeyse her gün tüketilen ve vücuda zarar vererek bağışıklığın çökmesine sebep olan besinleri sıraladı. Peki, kanser riskine karşı uzak durmamız besinler hangileridir? Hangi besinler zararlı içeriğe sahip? İşte ...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 14:07
Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

Vücudumuza aldığımız besinler sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Birçok besin, içinde bulunan vitaminler sayesinde hastalıklara kalkan olurken özellikle işlem görmüş besinler adeta zehir saçıyor. Bazı zararlı besinlerin tüketimi kanser başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan salgın hastalıklar sebebiyle güçlü bağışıklık büyük önem kazandı. Uzmanlar, neredeyse her gün tüketilen ve vücuda zarar vererek bağışıklığın çökmesine sebep olan besinleri sıraladı. Peki, kanser riskine karşı uzak durmamız besinler hangileridir? Hangi besinler zararlı içeriğe sahip? İşte ...

Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

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Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

KONSERVE YİYECEKLER

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

CİPS

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

İŞLENMİŞ, TÜTSÜLENMİŞ KIRMIZI ETLER

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

ÇİFTLİK SOMONU

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

Bu besinleri tüketenlerin bağışıklık sistemi çöküyor! İşte en zararlı besinler...

HİDROJENİZE YAĞLAR-TRANS YAĞLAR

Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.

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