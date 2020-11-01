Eski Başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sevenleri ve yakınları Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde Yılmaz'a son veda için bir araya geldi. Resmi törenle son yolcuğuluğuna uğurlanacak olan Merhum Başbakan Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz ve yeğeni Hakan Yılmaz koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde taziyeleri kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Yılmaz'ın cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: "BİR DEVLET BÜYÜĞÜMÜZÜ, BAŞBAKANIMIZI UĞURLUYORUZ"

Başkan Erdoğan cenaze merasiminin ardından kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan "Değerli Müslümanlar. Şu anda bir devlet büyüğümüzü, başbakanımızı ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin. Nasıl ki Mesut beyi şu an uğurluyorsak. Bizler için de aynı akıbet gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşaAllah. Ve Mesut beyin de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Birliğimiz beraberliğimiz dayanışmamız en büyük zenginliğimiz olacaktır" dedi.

Muharrem İnce, Hüsamettin Özkan, Aydın Doğan erken saatlerde tören alanına gelerek saf tuttu. Eski Başbakan'ın cenazesi camiideki namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda oğlu Yavuz Yılmaz'ın yanına defnedilecek.

Yılmaz'ın bugün saat 12.00'da gerçekleşecek olan cenaze töreni için bazı yollar saat 09.00 ila 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak.

MESUT YILMAZ'IN CENAZESİ İÇİN KAPATILACAK OLAN YOLLAR

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada; "Anavatan Partisi eski Genel Başkanı, Rize Milletvekili ve 48. 53 ve 55. Dönem T.C. Başbakanı merhum Ahmet Mesut Yılmaz 01.11.2020 Pazar günü saat 12.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakiben ebedi istirahatgahına uğurlanacaktır. Söz konusu merasim nedeniyle 09.00 ila 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır. Merhum eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." denildi.