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Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 'a soruşturma

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'a soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 13:37 Son Güncelleme: 6.11.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma

Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı...

REKABET KURUMU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.'nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a dev ceza!

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Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma
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