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'ndan 'a dev ceza!

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye () 10.680.425,98 TL idari ceza verdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 16:31
Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a dev ceza!

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye () aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullanması nedeniyle 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Rekabet Kurulu tarafından, "sahibinden.com"un vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "hakim durumun kötüye kullanılması" ile ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonucunda toplanan delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirildi.

Kurulda, oy çokluğuyla şirketin bu pazarlarda aşırı fiyatlama yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı kararına varıldı.

Bu nedenle "sahibinden.com"a 10 milyon 680 bin 425,98 lira idari para cezası verilmesine oy çokluğuyla gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.

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Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a dev ceza!
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