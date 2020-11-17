"Dünya hayatı bir sahnedir, haydi şimdi sahne senin!"

Türkiye Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, 'İnsanın Sırrı' ve 'Yerüstü Hazineleri' adlı iki kitabının ardından kaleme aldığı 'Sahne Senin' kitabıyla yeniden okuyucularıyla buluştu.



Çeşitli üniversite ve liselerde 'Hayatın Manası ve Başarı', 'Girişimcilik, İnsanın Sırrı', 'Üstün Zekâlı' ve 'Deha Çaplı Çocuklar', 'İdeal Eğitimi', 'Eğitimle Diriliş', 'Evlat Yetiştirme Sanatı', 'Aşk Olsun' konu başlıkları altında verdiği konferanslarla büyük kitlelere ulaşan Kemal Tekden, 'söz uçar yazı kalır' düşüncesinden hareketle, bu konferasları temel alarak yeni kitabını yayımladı. Kemal Tekden, 'bir girişimcilik öyküsü' diye tanıttığı Sahne Senin adlı yeni eserini merhum babası Mehmet Tekden'e ithaf etti.

YOL GÖSTERİCİ ÖRNEKLER



Eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan, aynı zamanda eğitim, hastane ve film sektöründe faaliyet yürüten Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Kemal Tekden, kitabın satır aralarında, kendi yaşam deneyimlerinden alıntılarla gençlere yol gösterici anahtar bilgiler sunuyor.

'HAYAT KİTABI' TANIMI



Bu yüzden Kemal Tekden, 'hayat kitabı' olarak değenlendirmesini istediği kitabının Önsöz'ünde, "Bu kitapta kapitalist 'patron' anlayışına karşı, gençlere bize ait 'Bilge iş adamı' anlayışını ve hayata nasıl hazırlanacaklarını anlatmaya çalışmaktayız. Burada, âcizane kendi zorlu mücadelemizden örneklerle gençlere, bize ait bir girişimcilik felsefesi ve böylece farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz" sözlerine yer veriyor.

KİTAPTAN...



"Dünya hayatı bir sahnedir aslında, herkesin kendine biçilen rolü oynadığı bir sahne. Girişimci de bu sahnede en güzel oyununu oynamak zorundadır. Yaşamaktan maksat da, perde bizim için kapanana dek rolümüzü en iyi şekilde oynayıp iz bırakmak değil midir? Bu yüzden bu kitabı da kendi rolümün bir parçası olarak görüyorum. Bu kitabın sayfaları içinde, acizane yol göstermek gayretinde olduğum girişimcilere sesleniyorum: "Haydi, şimdi sahne senin!"