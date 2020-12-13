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MPİ çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

’nun dün akşam gerçekleşen çekilişinin ardından çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda büyük ödülü kazanan numaralar doğru tahmin edilememiş, devreden ikramiye 87 milyona kadar yükselmişti. Dolayısıyla dün akşamki MPİ Çılgın Sayısal Loto çekilişi, tarihin en yüksek ikramiyeli Sayısal Loto çekilişi olarak büyük ilgi gördü. İşte Sayısal Loto sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar tam liste…

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:20 ABONE OL
MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Haftada 3 gün gerçekleşen çekilişin Cumartesi ayağında bilet dolduran vatandaşlar, dün akşamki çekilişin sonuçlarının belli olmasıyla birlikte biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek istiyor. Peki, 12 Aralık 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri oldu? MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaraların listesi…

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Dün akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 87 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…

Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapılacak. Canlı yayında gerçekleşecek olan çekiliş TV8 ekranında yayınlanacak. Sonuçlara millipiyangoonline.com adresinden erişebileceksiniz.

Milli Piyango İdaresi 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

KURALLAR

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı
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