MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Aralık Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Haftada 3 gün gerçekleşen çekilişin Cumartesi ayağında bilet dolduran vatandaşlar, dün akşamki çekilişin sonuçlarının belli olmasıyla birlikte biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek istiyor. Peki, 12 Aralık 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri oldu? MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaraların listesi…
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 12 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 87 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…
Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapılacak. Canlı yayında gerçekleşecek olan çekiliş TV8 ekranında yayınlanacak. Sonuçlara millipiyangoonline.com adresinden erişebileceksiniz.
Milli Piyango İdaresi 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Sen Seç!
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.