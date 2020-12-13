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sonuçları açıklandı mı? Online ile - sayfası BURADA!

Her Çarşamba ve Pazar günleri İdaresi (MPİ) ile işbirliğinde MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen MPİ sonuçları 13 Aralık (bugün) yapılan canlı çekilişle açıklanıyor. üzerinden kupon dolduran ve bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler kazanmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin bilgi sahibi olmak adına 13 Aralık MPİ açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Bu başlık altından 13 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları ile birlikte sayfası detaylarına erişerek bugünün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.12.2020 19:55 Son Güncelleme: 13.12.2020 19:55 ABONE OL
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV üzerinden canlı çekiliş yapılarak şanslı numaralarla büyük ikramiye dağıtılan MPİ Şans Topu sonuçları 13 Aralık 2020 Pazar günü Milli Piyango Online ile belli olacak. Günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazananı olmak isteyen şans oyunu severler 13 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 13 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama ekranı detaylarına buradan erişerek biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (13 ARALIK)

Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle 13 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları ve MPİ sorgulama motoru detayları şöyle;

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 13 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama sayfası BURADA!
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