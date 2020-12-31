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Son dakika: Boğaz'da yata polis baskını! 44 bin lira ceza!

Son dakika bilgisine göre İstanbul boğazında kaçak yılbaşı eğlencesi yapan yata baskın düzenlendi. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, daha eğlence başlamadan yılbaşı kutlamasına son vererek, teknede bulunanlara toplamda 44 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.12.2020 22:13 Son Güncelleme: 31.12.2020 22:41 ABONE OL
Son dakika: Boğaz'da yata polis baskını! 44 bin lira ceza!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi'ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de itibariyle başladı.

İLK DAKİKALARDAN İTİBAREN DENETİM BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazı'nda korona virüs ve yılbaşı eğlencelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

2021'e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Boğaz'daki tekneler hem virüse karşı hem de yılbaşı uygulaması yapılmaması konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi. Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 lira cezai işlem uyguladı.

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Son dakika: Boğaz'da yata polis baskını! 44 bin lira ceza!
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