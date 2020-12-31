Video Haber Denizde parti yapılan tekneye polis baskını | Video

Denizde parti yapılan tekneye polis baskını | Video

Denizde parti yapılan tekneye polis baskını | Video
31.12.2020 | 22:39

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Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazında kaçak yılbaşı kutlaması yapan ticari yata baskın düzenledi. Ekipler ticari yatta düzenlenen yılbaşı kutlamasına son vererek, teknede bulunanlara toplam 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesiye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00’de itibariyle başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazında korona virüs ve yılbaşı eğlencelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 2021’e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, boğazdaki tekneler hem virüse karşı hemde yılbaşı uygulaması yapılmaması konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi. Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat 9 turiste kişi 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.

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