Son dakika haberi: Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili şok detay: 'İşlemi doktor değil patron yaptı'

Son dakika haberi: İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra ölen Kübra Boyraz'la (38) ilgili dava sürüyor. 2'si tutuklu 4 sanığın yargılandığı duruşmada yeni ifadeler ortaya çıktı. Boyraz, geçen yıl 19 Eylül'de merkeze gitmiş, ertesi gün de hayatını kaybetmişti. Pratisyen hekim Öner Ö. hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet"ten 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis isteniyor. Diğer tutuklu merkezin patronu Erdal D. hakkında ise "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak"tan 9 yıla kadar hapis talep ediliyor.
İşlerimiz yoğundu. Bekleyen çoktu. Öner Bey'le boyun fıtığı olması nedeniyle gelen müşterilerin bir kısmını 15 gün sonraya almamız konusunda konuştuk. Erdal Bey, 15 gün sonra geleceklerin sayısının bir hayli fazla olduğunu söyledi. Öner Bey şaka yollu Kübra Hanım'a "Sonra gel" dedi ve Kübra Hanım kabul etti. Ancak Erdal Bey "Ne bir daha gidip geleceksin ben yapayım" dedi.
'CANIM ACIDI ARA VEREBİLİR MİYİZ?'
İçeriden Kübra Hanım'ın "Ah" sesi geldi. Bunun üzerine Kadriye Hanım, ben ve Öner Bey içeri girdik. İçeride Kübra Hanım "Canım acıdı, ara verebilir miyiz?" dedi. Ara verildi ve Kübra Hanım fenalaştı. Kendisine tuzlu ayran, çikolata verdik, kolonya ile ellerini ovduk. Öner Bey, Kübra Hanım'a "İsterseniz ilerideki devlet hastanesine gidelim" dedi. Kübra Hanım kabul etmedi, evine götürdük.
Doktor Öner Ö.
'İNŞALLAH KOVİD'TEN ÖLMÜŞTÜR'
Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bizi aradığını öğrendik. Karakolda ifade verdiğimizde nezaretteyken Erdal Bey, Öner Bey'e "Sen doktorsun, senin başına bir şey gelmez yırtarsın" dedi. Yine arabada giderken Erdal Bey hüngür hüngür ağlıyordu. Öner Bey ona "İnşallah senin yaptığın işlemden değil de Kovid veya başka bir hastalıktan dolayı vefat etmiştir" dedi. Erdal Bey "İğneyi soktum girmedi, çektim bir daha iteleyince bağırdı" dedi. Ben bu ifadeyi hem otelde hem arabada Erdal Bey'den duydum.
Patron Erdal D.
"MÜŞTERİLERİ ERDAL BEY VE ÖNER BEY İNTERNET ÜZERİNDEN AYARLIYORDU"
Uygulamada Erdal patron, ben şoför, Ömer randevuları ayarlayan sekreter, Öner ise doktordu. Açtığımız güzellik merkezinin ruhsatı yoktu. Biz bu yeri açarken herhangi bir yere başvurmadık. İş yerinin girişinde tabela yoktu. Müşterileri Erdal Bey ve Öner Bey internet üzerinden ayarlıyordu. Uygulamaları Öner Bey yapıyordu. O gün öğleden sonra Kübra dahil tüm işlemleri Erdal Bey yaptı.