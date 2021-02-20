Son dakika haberi: Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili şok detay: 'İşlemi doktor değil patron yaptı'

Doktor Öner Ö.

'İNŞALLAH KOVİD'TEN ÖLMÜŞTÜR'

Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bizi aradığını öğrendik. Karakolda ifade verdiğimizde nezaretteyken Erdal Bey, Öner Bey'e "Sen doktorsun, senin başına bir şey gelmez yırtarsın" dedi. Yine arabada giderken Erdal Bey hüngür hüngür ağlıyordu. Öner Bey ona "İnşallah senin yaptığın işlemden değil de Kovid veya başka bir hastalıktan dolayı vefat etmiştir" dedi. Erdal Bey "İğneyi soktum girmedi, çektim bir daha iteleyince bağırdı" dedi. Ben bu ifadeyi hem otelde hem arabada Erdal Bey'den duydum.