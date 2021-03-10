Son dakika: Yok böyle eş zulmü! Çıplakken ormana attı!

35 yaşındaki Gülşen Yakar, 41 yaşındaki Bekir Yakar'la 2016 yılında evlendi. Tekirdağ'da ikamet eden çift, 3,5 yaşında bir erkek ve 2,5 yaşındaki kız çocukları sahibiydi. Gülşen Yakar, evlendiğinden beri eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye başladı. Çift, arasında yaşanan tartışmalar bir süre sonra arbedeye dönüşmeye başladı.
DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
Gülşen Yakar, artan fiziksel müdahalelerden kurtulmak için eşinden ayrılarak, ayrı bir evde yaşamaya başladı. İddiaya göre eş Bekir Yakar, eşine zarar vermek için araç alım satımı yapan Gülşen Yakar'ın satmak için aldığı araçlarına zarar vermeye başladı. Öfkeli koca, eşinin dükkânına ait araçları benzin dökerek yaktı ve eşine gözdağı vermeye devam etti. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Yakar, defalarca eşine uzaklaştırma kararı aldı.
BOŞANMA DAVASI DA AÇTI
Yaşadıkları karşısında mağdur kadın, Tekirdağ Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Geçtiğimiz günlerde eşini arayan Bekir Yakar, çocuklarını görmek için eşinin yaşadığı eve gelmek istedi. Genç kadın, eşinin teklifini kabul etti. Eve gelen baba Yakar, boşanmak üzere olduğu eşi odaya çağırıp, kilitledikten sonra darp etmeye başladı. Genç kadının boğazını sıkan gözü dönmüş adam, karısını yumruk darbeleriyle darp edip, genç kadının burnunu kırdı, göz korneası zarar gördü, alnında beze ve çatlak meydana geldi. Elini ittirip eşinin yumruklarından kurtulan mağdur kadını aile bireyleri ölümden kurtardı.
MAĞDUR KADIN SABAH'A KONUŞTU
2,5 ay önce boşanma davası açtıktan sonra sürekli tehdit ve darba maruz kalan mağdur kadın, SABAH'a konuştu. Gülşen Yakar, 'Eşim çocuklarını görmek istedi. Eve geldi. Odaya kapattı ve çırpındım. 4 kez ölümden döndüm. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırdım. 3,5 yaşındaki oğlumun önünde boğazıma bıçak dayadı. Daha öncede beni ıssız ormana götürüp çırıl çıplak soyduktan sonra ormanda terk etti. Pandemi nedeniyle hükümlü olduğu cezaevinden salıverildi. Can güvenliğim yok. Ben öldükten sonra cezaevine alacaksanız evlatlarıma kim bakacak? 'diye konuştu.