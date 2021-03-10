Son dakika: Yok böyle eş zulmü! Çıplakken ormana attı!

BOŞANMA DAVASI DA AÇTI

Yaşadıkları karşısında mağdur kadın, Tekirdağ Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Geçtiğimiz günlerde eşini arayan Bekir Yakar, çocuklarını görmek için eşinin yaşadığı eve gelmek istedi. Genç kadın, eşinin teklifini kabul etti. Eve gelen baba Yakar, boşanmak üzere olduğu eşi odaya çağırıp, kilitledikten sonra darp etmeye başladı. Genç kadının boğazını sıkan gözü dönmüş adam, karısını yumruk darbeleriyle darp edip, genç kadının burnunu kırdı, göz korneası zarar gördü, alnında beze ve çatlak meydana geldi. Elini ittirip eşinin yumruklarından kurtulan mağdur kadını aile bireyleri ölümden kurtardı.

MAĞDUR KADIN SABAH'A KONUŞTU

2,5 ay önce boşanma davası açtıktan sonra sürekli tehdit ve darba maruz kalan mağdur kadın, SABAH'a konuştu. Gülşen Yakar, 'Eşim çocuklarını görmek istedi. Eve geldi. Odaya kapattı ve çırpındım. 4 kez ölümden döndüm. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırdım. 3,5 yaşındaki oğlumun önünde boğazıma bıçak dayadı. Daha öncede beni ıssız ormana götürüp çırıl çıplak soyduktan sonra ormanda terk etti. Pandemi nedeniyle hükümlü olduğu cezaevinden salıverildi. Can güvenliğim yok. Ben öldükten sonra cezaevine alacaksanız evlatlarıma kim bakacak? 'diye konuştu.