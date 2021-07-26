İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Eşi tarafından sokak ortasında darp edildiği o anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö, sokak ortasında eşi T.Ö'ye şiddet uygularken o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri müdahale ederek olayın daha fazla büyümesini önlerken, T.Ö. kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.

Olay önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı ardından da boynundan sertçe itti. T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö, düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale edip, şiddetin daha fazla büyümesini engelledi. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Öte yandan olay anının çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.