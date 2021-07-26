Video Yaşam İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Eşi tarafından sokak ortasında darp edildiği o anlar kamerada

İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Eşi tarafından sokak ortasında darp edildiği o anlar kamerada

İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Eşi tarafından sokak ortasında darp edildiği o anlar kamerada
26.07.2021 | 14:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:24
Ezilmekten son anda böyle kurtuldu | Video 26.07.2021 | 15:05
İstanbul Eyüpsultan'da uzun namlulu silahların kullanıldığı kavga; 1 ölü 1 yaralı 04:34
İstanbul Eyüpsultan'da uzun namlulu silahların kullanıldığı kavga; 1 ölü 1 yaralı 26.07.2021 | 14:12
Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar | Video 05:59
Minibüsle çarpıp hakaret ettiler, zorla başörtüsünü çıkardılar | Video 26.07.2021 | 14:02
Eyüpsultan’da husumetli iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma anı kamerada | Video 04:57
Eyüpsultan’da husumetli iki grup arasında uzun namlulu silahlarla çatışma anı kamerada | Video 26.07.2021 | 14:02
İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Eşi tarafından sokak ortasında darp edildiği o anlar kamerada 00:39
İzmir'de kadına şiddet dehşeti! Eşi tarafından sokak ortasında darp edildiği o anlar kamerada 26.07.2021 | 14:12
İstanbul'da Dragos marinada tekneler alev alev yandı: 8 tekne küle döndü | Video 01:24
İstanbul'da Dragos marinada tekneler alev alev yandı: 8 tekne küle döndü | Video 26.07.2021 | 13:54
Görüntüler ortaya çıktı! Şarkıcı Çağatay Akman, oyuncu eski sevgilisini böyle darp etti | Video 03:34
Görüntüler ortaya çıktı! Şarkıcı Çağatay Akman, oyuncu eski sevgilisini böyle darp etti | Video 26.07.2021 | 13:41
Marmaris’te zeytinyağı kutusundan esrar çıktı | Video 00:43
Marmaris’te zeytinyağı kutusundan esrar çıktı | Video 26.07.2021 | 13:23
Zonguldak'ta otomobille ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralı 03:21
Zonguldak'ta otomobille ve hafif ticari araç çarpıştı, 2 yaralı 26.07.2021 | 08:36
SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de 8 teknede yangın! Olay yerinden canlı yayınla ilk görüntüler... 01:25
SON DAKİKA: İstanbul Maltepe'de 8 teknede yangın! Olay yerinden canlı yayınla ilk görüntüler... 26.07.2021 | 12:41
TIR'daki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü 04:23
TIR'daki 3 tonluk çelik sac makarası otomobile çarptı: 1 ölü 26.07.2021 | 09:54
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü 02:34
Güvercinlerine saldıran köpeğini öldürdü 26.07.2021 | 11:40
İstanbul'da taksi ücretini vermemek için kaçan şahıs bahçe duvarından böyle düştü 02:25
İstanbul'da taksi ücretini vermemek için kaçan şahıs bahçe duvarından böyle düştü 26.07.2021 | 11:40
Antalya'da Işın Karaca konserinde sahnede evlilik teklifi! 05:18
Antalya'da Işın Karaca konserinde sahnede evlilik teklifi! 26.07.2021 | 11:40
Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni pes dedirtti | Video 01:28
Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni "pes" dedirtti | Video 26.07.2021 | 11:38
Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi | Video 01:54
Engelli torununu döven babaanne adliyeye sevk edildi | Video 26.07.2021 | 11:38
Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit | Video 06:53
Çocuk tacizcisini deşifre eden aileye tehdit | Video 26.07.2021 | 11:18
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor | Video 06:50
Anadolu ırkı çoban köpekleri heybetleriyle dikkat çekiyor | Video 26.07.2021 | 11:18
Terörün finans kaynağına darbe: 14 gözaltı | Video 01:08
Terörün finans kaynağına darbe: 14 gözaltı | Video 26.07.2021 | 11:18
Lüks araba alev alev yandı, patlama sesi vatandaşları sokağa döktü | Video 05:46
Lüks araba alev alev yandı, patlama sesi vatandaşları sokağa döktü | Video 26.07.2021 | 11:00

İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö, sokak ortasında eşi T.Ö'ye şiddet uygularken o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Tesadüfen olay yerinden geçen polis ekipleri müdahale ederek olayın daha fazla büyümesini önlerken, T.Ö. kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı ardından da boynundan sertçe itti. T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö, düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale edip, şiddetin daha fazla büyümesini engelledi. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Öte yandan olay anının çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA