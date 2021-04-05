Şükriye Bulgurcu'nun ölümünde korkunç iddia: Dışardan söylediği yemek öldürdü





İNTİHAR BULGUSU YOK

Genç kızın cenazesi, Adli Tıp morguna kaldırıldı. İncelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izi bulunmadı. Evin kapısının arkadan kilitli olduğu tespit edilirken, herhangi bir intihar bulgusuna da rastlanmadı.