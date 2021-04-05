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Haberler Yaşam Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı
Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:20

Ailesi ayakta durmakta zorlandı! sonsuzluğa uğurlandı

Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 'nun (28) cenazesi, memleketi Hatay'da ebediyete uğurlandı. Genç kızın yakınları ise cenazede ayakta durmakta zorlandı. O anlar yürekleri yaktı

Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan 'a giderek, başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan , geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi.

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Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı

Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.

Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı

Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.

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Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü'nden uzman ekipler inceleme yapmıştı. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu anlaşıldı. Bu detay evde Şükriye'den başka kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştı.

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