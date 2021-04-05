Ailesi ayakta durmakta zorlandı! Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a giderek, başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi. İstanbul'daki evinde ölü bulunan Şükriye toprağa verildi. Geriye bu görüntüleri kaldı | Video İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü'nden uzman ekipler inceleme yapmıştı. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu anlaşıldı. Bu detay evde Şükriye'den başka kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştı. Ayrıca evde herhangi bir boğuşma izi de yoktu. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye de rastlanmadı. Genç kadının vücudunda darp ve herhangi bir yara da yoktu... Ömrünün baharında olan talihsiz genç kızdan geriye ise hayat dolu kareleri kaldı..