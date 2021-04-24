Salgına karşı yerli ve milli teknoloji günlük hayatımızda





BAĞIŞIKLIK TESPİTİ ÇOK KOLAY

İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespiti ve gelişen bağışıklığın belirlenmesi için kit geliştirildi. Proje kapsamında üretilen testlerden Almanya'ya deneme için gönderildi. Yurt içinde ürün satışları gerçekleştirildi, seri üretim için de bir firma ile anlaşıldı



NEFES KOKUSUNDAN COVİD TESPİTİ

New Senses Uzay Teknolojileri ve Sağlık Araştırmaları Şirketi, dünyanın ilk yapay zeka destekli Covid-19 tanı kiti olan CovidNose'i geliştirdi. Virüsü, hastanın nefes kokusundaki kan gazı moleküllerinin dengesizliklerinden teşhis eden biyosensör, hastalar üzerinde başarıyla denendi. New Senses firması, Rusya menşeili bir firma ile yeni bir anlaşma imzaladı. Rusya'da ve Türkiye'de seri üretim için hazırlıklar sürüyor.





VİRÜS TANI KİTİ

Atlas Biyoteknoloji Şirketi tarafından Covid-19 hastalığının etkeni olan SARS-Cov2 virüsünün tanısı için örnek alımında gerekli swap, viral taşıma ortamı (viral transport medium, VTM) ve RT-PCR tabanlı bir kit üretildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılmış olup; yurt içinde satışlar gerçekleştiriliyor. Yurt dışı havaalanlarında hizmet veren bir firma ile protokol imzalandı.



SOSYAL SORUMLULUK TEKNOLOJİSİ

Medyasoft Danışmanlık Şirketi tarafından yürütülen proje kapsamında pandemi sürecinde ihtiyaç sahipleri ile sağlayıcı kurumların bir araya getirilmesi ve iletişime geçmeleri için mobil uygulama yazılımı modülleri elde edildi. Carewithshare projesi, bir sosyal sorumluluk projesi olup herhangi bir ekonomik kazanım taşımamakta ve kâr amacı gütmemektedir. Ürün için Kızılay ve Yeşilay ile görüşmeler sürüyor.