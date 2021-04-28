Son dakika: Esra Çelik cinayetinde korkunç detay! Polis, meslektaşlarının gözü önünde vurmuş!

Son dakika haberi:Ağrı'da yaşanan olay, dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Doğan, meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.