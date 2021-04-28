Son dakika: Esra Çelik cinayetinde korkunç detay! Polis, meslektaşlarının gözü önünde vurmuş!

Son dakika haberi:Ağrı'da yaşanan olay, dün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Ağrı'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Doğan, meslektaşı Esra Çelik ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi.
Polislerin 'Şikayet yoktur' tutanağı tuttuğu sırada Mesut D. belindeki tabancasını Esra Çelik'e doğru ateşlemeye başladı. Aldığı kurşunlar nedeniyle 26 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Esra Çelik'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çelik'in sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır'a gönderildi.
Adliyeye çıkarılan Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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