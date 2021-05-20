Anne dedektif gibi iz sürdü kızını fuhuş bataklığından kurtardı

İstanbul'da önceki yıl yaşanan olay dava dosyasına yansıyan iddialara göre şöyle gelişti: N.B. adlı kadın, Ü. adlı kocasından ayrıldı. Çiftin o dönem 15 yaşında olan kızları S.Y. sırayla anne ve babasının evinde ikamet etmeye başladı. S.Y. ilerleyen süreçte 2-3 kez evden ayrılmış, annesi kendi imkanlarıyla kızını bulmuştu. Bu kez 10 gün boyunca kızının eve gelmemesinden şüphelenen anne, kızının peşine düştü. Kızının, Büşra S. isimli arkadaşıyla 9 gün boyunca bir arada olduklarını öğrendi. Tam o sıralarda anneye ulaşan kızının arkadaşı A.'nın, "Büşra kızını pazarlıyor" demesiyle hayatının şokunu yaşayan anne kızını bataklıktan kurtarmak için harekete geçti.