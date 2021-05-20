Son dakika: Rize’de Meral Akşener’e büyük tepki! “Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz”

Son dakika haberleri... İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener,bir dizi ziyaretler için Rize'ye geldi.Rize'nin İkizdere ilçesine gelen ve esnaf ziyareti yapan Akşener'e İkizidere'li vatandaşlardan tepki geldi. Vatandaşlar Akşener'e ,"Buraya neden geldiniz. Çocuk katilleriyle iş yapıyorsunuz. Provakasyon için mi geldiniz"dediler.